De Lothar Wieler leet säin Amt als RKI-President op den 1. Abrëll néier, fir sech op nei Aufgaben ze konzentréieren, notamment am Beräich Fuerschung.

De Récktrëtt vum 61 Joer ale Veterinär, deen zanter Mäerz 2015 un der Spëtzt vum RKI ass, geschitt am Accord mam däitsche Gesondheetsminister Karl Lauterbach.

A senger Zäit als President vum Robert-Koch-Institut huet de Wieler d'Moderniséierung vum Institut, virun allem am Beräich vun der biomedezinescher Fuerschung virugedriwwen, wéi den RKI an engem Communiqué zum Récktrëtt matdeelt. Wärend der Corona-Pandemie huet d'Institut an domat och de Lothar Wieler op nationalem an internationalem Niveau eng zentral Roll gespillt a war beim Public immens bekannt ginn.

"An der Pandemie huet de Robert-Koch-Institut seng Exzellenz ënner Beweis gestallt. Et war e Privileeg, an dëser Kris an exponéierter Positioun zesumme mat enger motivéierter Ekipp vu formidabelen Expertinnen an Experte schaffen ze dierfen. Alle Mataarbechterinnen a Mataarbechter vum RKI soen ech Merci fir hiren aussergewéinlechen Asaz. Si hunn der Fuerschung, dem Institut, awer virun allem dem Land e groussen Déngscht erwisen", sot de Lothar Wieler als Erklärung fir de Schrëtt.

Wie säi Successeur als President vum Robert-Koch-Institut gëtt, ass bis ewell net bekannt.

Den däitsche Bundesgesondheetsminister Karl Lauterbach huet dem Lothar Wieler Merci fir säin Déngscht un der "Bewältegung vun der Pandemie" gesot. "Déi vertrauensvoll Zesummenaarbecht mat him hunn ech iwwert all déi Joren immens geschat. Ëmsou méi bedaueren ech, datt hien den RKI verloosse wäert, fir sech elo verstäerkt der Fuerschung an der Leier widmen ze kënnen. Ouni de Prof. Wieler wier Däitschland däitlech méi schlecht duerch dës Pandemie komm. Dofir wëll ech och am Numm vun der ganzer Bundesregierung ganz häerzlech Merci soen. De Schrëtt geschitt am Accord."