Iwwer 8 Milliounen Tschechen sinn opgeruff e neie Staatschef ze wielen.

Sondage beleëen e ganz enken Dräikampf tëscht dem Ex-Premier Andrej Babis, dem fréiere Genrol Petr Pavel an der Ekonomie-Proff Danuse Nerudova. Um 14 Auer e Freideg de Mëtteg maachen d'Wal-Lokaler op.

Sollt kee vun den am ganzen 8 Kandidaten eng absolut Majoritéit kréien, geet et an e Ballotage.