Am Saarland ass et e Freideg zu enger Attack op ee Geldtransporter komm. Zwou Persoune goufe blesséiert, d'Täter sinn op der Flucht.

Zu Saarlouis am Saarland ass et e Freideg zu engem Iwwerfall op ee Geldtransporter komm, bei deem zwou Persoune blesséiert goufen. Bei deene Blesséierten handelt et sech ëm eng Persoun, déi am Geldtransporter souz an ëm ee Polizist. D'Täter solle mat engem schwaarzen Audi a Richtung Frankräich geflücht sinn.

Den Iwwerfall war moies am Staddeel Lisdorf. Lokale Medien no si Schëss gefall an den Transporter gouf gesprengt. Eng Partie Autoe solle Feier gefaangen hunn. Den Tëschefall huet zu engem Groussasaz vun der Police gefouert, ee Spriecher huet erkläert, d'Beamte wiere massiv present. D'Police sicht no Zeien.