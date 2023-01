Der däitscher Wirtschaft geet et manner schlecht wéi erwaart - éischte Schätzungen no ass se d'lescht Joer ëm 1,9 Prozent gewuess.

Dat mellt e Freideg dat Statistescht Bundesamt. Duerch de Krich an der Ukrain gouf d'Relance no der Pandemie zwar gebremst, ma déi gréissten europäesch Wirtschaft ass trotzdeem weider gewuess. De Schätzungen no ass de PIB an de leschten dräi Méint vum Joer stagnéiert.

Virun allem am Transport an am Horeca ass et gutt gelaf, wat wuel doru louch, datt d'Corona-Mesure fortgefall sinn, iwwerdeems d'Industrie an de Bau duerch héich Präisser a Materialmanktem gebremst goufen.

Och fir 2023 sinn d'Prognostike vu villen Ekonomiste mëttlerweil manner pessimistesch wéi nach am Ufank vun der russescher Attack op d'Ukrain. Duerch d'Staatshëllefe fir Stéit a Betriber kéint et souguer e liichte Wirtschaftswuesstem ginn och dëst Joer.