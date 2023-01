Vum Norde vu Schweden aus kënnen elo Rakéite starten, déi Satellitten an d'Äerdëmlafbunn schéisse kënnen. Dat ass eng Première fir d'EU.

Am Norde vu Schweden ass déi éischte Plaz ageweit ginn, vun där aus Rakéiten ofgeschoss kënne ginn, déi Satellitten an d'Äerdëmlafbunn schéisse kënnen. Déi schwedesch Raumfaartagence SSC wëllt vun der Esrange-Statioun aus an e puer Méint déi éischt Satellitten an de Weltraum schécken. D'EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen huet d'Aweiung als "grousse Moment" bezeechent. De schwedesche Ministerpresident Ulf Kristersson huet ënnerstrach, datt de russeschen Iwwerfall op d'Ukrain gewisen hätt, wéi wichteg et wier, datt d'EU een Zougank zum Weltraum huet. D'Ursula von der Leyen huet betount, datt Satellitten net nëmmen am militäresche Beräich, mee och bei der Organisatioun vun Verkéier an der Klimafuerschung wichteg. E Méindeg war zu Cornwall a Groussbritannien eng ëmgebaute Boeing 747 gestart, déi eng Rakéit mat engem Satellit an de Weltraum schéisse sollt, ma d'Missioun war gescheitert.