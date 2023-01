Duerch déi massiv Protester wéinst der Ofsetzung a Verhaftung vum fréiere President Castillo ass de Fluch- a Bunnverkéier op de Machu Picchu gestoppt.

De Verkéiersministère zu Lima huet matgedeelt, datt de Betrib vum Fluchhafe vu Cusco "virsuerglech" a "fir eng onbestëmmt Dauer" ausgesat. Och d'Zuchstreck fir bei d'Inka-Ruinen um Machu Picchu gouf gespaart. Antëscht wieren d'Protester och schonn an der peruanescher Haaptstad ukomm.

Zu Dausende sinn d'Manifestanten en Donneschdeg duerch Cusco marschéiert, wou ronderëm de Fluchhafe sëllege Polizisten an Zaldote positionéiert waren. Mam Späre vum Fluchhafen huet d'Regierung op de Versuch vun den Demonstranten e Mëttwoch reagéiert, de Fluchhafen ze besetzen. Hei konnt d'Sécherheetspersonal d'Manifestanten dovun ofhalen, op d'Landebunn ze lafen.

De Fluchhafen zu Cusco ass deen zweetgréisste Fluchhafen am Peru. Hei fleie soss honnert Maschinne pro Woch an d'Haaptstad Lima. Schonn am Dezember gouf de Betrib wéinst de Protester fir fënnef Deeg agestallt.

Mam Stopp vun der Zuchstreck op de Machu Picchu soll, wéi d'peruanesch Bunn matdeelt, d'Sécherheet vun de Passagéier a vum Zuchpersonal garantéiert ginn. Leschte Mount souzen Honnerten Touristen an der Géigend vun den Inka-Ruine fest, well d'Streck tëscht dem Weltkulturierwen a Cusco vun Demonstrante mat Steng blockéiert gouf.

Donieft hunn en Donneschdeg Dausende Mënschen an der Alstad vu Lima demonstréiert. Bis ewell war d'Haaptstad gréisstendeels vun den Onroue verschount bliwwen. Ënnert anerem Gewerkschaften a lénk Parteien haten zu de Protester opgeruff, bei deenen d'Participanten d'Demissioun vum President Dina Boluarte fuerderen.