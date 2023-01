D'Weltgesondheetsorganisatioun huet hir Richtlinnen iwwert d'Droe vu Masken, der Isolatioun bei enger Infektioun an der Behandlung vu Covid-19 adaptéiert.

D'WHO recommandéiert weiderhi Masken a bestëmmte Situatiounen unzedoen. Ënnert anerem wann ee viru Kuerzem mat enger infizéierter Persoun a Kontakt war oder de Verdacht op eng Infektioun besteet. Och vulnerabel Mënsche solle sech weiderhi mat Maske virun enger schwéierer Infektioun schützen.

Wann ee Symptomer huet, soll ee sech dann net méi 13, mä just nach 10 Deeg isoléieren. Ouni Symptomer soll ee 5 Deeg an Isolatioun.

Donieft huet d'Weltgesondheetsorganisatioun hir Recommandatioun fir den Asaz vum Paxlovid-Medikament erweidert. Schwanger oder Fraen, déi stëllen, sollte sech mat hirem Dokter beroden, fir ze decidéieren, ob si d'Medikament huele sollen.

D'Recommandatioune baséiere sech op d'Resultater vun enger Dosen Etüden. D'WHO betount awer, datt dëst just Richtlinne sinn an all Land seng eege Reegelen determinéiert. Vill Staaten hunn entretemps scho vill manner strikt Isolatiouns-Virschrëften. Zu Lëtzebuerg sinn et zum Beispill just nach 4 Deeg an a Groussbritannien brauch ee sech guer net méi z'isoléieren.