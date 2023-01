Dat mellen däitsch Medien a beruffe sech op SPD-Kreesser.

Déi sozialdemokratesch Ministesch steet scho méi laang an der Kritik. En ongléckleche Video fir Neijoerschdag huet den Drock op d'Christine Lambrecht nach verstäerkt. Et heescht parteiintern géif no engem Successeur gesicht ginn.