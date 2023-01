Och déi schwedesch Klimaaktivistin Greta Thunberg ass op der Plaz. D'Duerf soll komplett ofgerappt ginn, fir Kuel ofzebauen.

Den Ament ass d'Police am Gaangen Aktiviste fort ze huelen, déi Lützerath besat hunn, fir dat ze verhënneren.

Fridays for future erwaart um Samschdeg Ënnerstëtzung vun Demonstranten aus 50 verschiddene Stied. Wéi d'Tageblatt mellt, géingen och Supporter aus Lëtzebuerg an déi nordrhein-westfälesch Stad fueren. D'"Klimasenioren Luxemburg" hätten am ganzen 18 Member, vun deenen der 4 déi wuel gréisstendeels jonk Klima-Aktivisten ënnerstëtze goe géingen.