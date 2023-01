Et geet dobäi ëm de Stuerm op d'Parlament, huet d'Geriicht um Freideg matgedeelt.

Dem Bolsonaro gëtt deemno reprochéiert, datt hien e Video gepost hätt, an deem d'Legitimitéit vun de Presidentewalen am Oktober a Fro gestallt gëtt an domat zu Strofdoten opgeruff hätt.

Dee Video gouf gepost, nodeems seng radikal Ënnerstëtzer de Regierungsquartier gestiermt hunn, ma seng Roll soll awer ënnersicht ginn, heescht et.