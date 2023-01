De fréieren iranesche Vize-Verdeedegungsminister Alireza Akbari war wéinst Spionage verhaft ginn 2019 a gouf dowéinst zum Doud verurteelt.

Reprochen, déi hie vehement zréckgewisen huet.

E Mëttwoch war sech Famill an de Prisong geruff gi fir eng "lescht Visitt". D'Vereenegt Kinnekräich an och d'USA haten den Iran opgefuerdert, d'Exekutioun z'ënnerloossen an de Mann fräi ze loossen. Hie wier dann awer um Samschdeg higeriicht ginn, mellt d'Online-Noriichtenagence vun der iranescher Justiz.