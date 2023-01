Zu Lützerath bei Köln hunn Dausende Leit géint d'Ofrappe vum Duerf demonstréiert - d'Police schwätzt vu 15.000, d'Organisateure vu 35.000 Manifestanten.

Um Bord vum Protest koum et zu Ausernanersetzungen tëschent Demonstranten a Police. D'Police ass mat Matraquen, Tréinegas a Waasserkanounen géint d'Leit virgaangen. Dobäi goufen och eng Rei Persoune blesséiert, déi genee Zuel ass awer nach onkloer.

Um Terrain vum Duerf, dat vu baussen zougemaach gouf, sinn och nach eng Rei Aktivisten, ënnert anerem 2 Persounen déi sech an engem selwer gebautem Tunnel verschanzt hunn. Den Energiekonzern RWE, deen d'Duerf ofrappe wëll fir do Kuel ofzebauen, huet gëschter vun enger Rettungsaktioun geschwat, fir déi 2 do raus ze huelen. Et géing den Aktivisten eegenen Aussoen no gutt goen.