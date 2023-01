Am Peru huet d'Regierung e Samschdeg fir d'Haaptstad Lima an dräi aner Regiounen den Noutstand ausgeruff.

Dat no Protester géint d'Presidentin Dina Boluarte, bei deenen an de leschte Wochen op d'mannst 42 Mënschen ëm d'Liewe komm sinn. Doduerch kritt d'Arméi elo d'Autorisatioun anzegräifen an eng Rei Rechter, déi an der Verfassung verankert sinn, wéi d'Beweegungs- a Versammlungsfräiheet ginn ageschränkt. Den Etat d'urgence gëllt fir 30 Deeg.