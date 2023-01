Ronn 300 Polizisten, sou wéi och Membere vun der Arméi, wiere fir d'Rettungsaarbechten op der Plaz, heescht et vun der Police.

Et wéist een nach net, ob ee vun den 68 Passagéier a 4 Membere vum Personal iwwerlieft huet.

D'Maschinn vun der Fluggesellschaft Yeti Airlines ass tëschent dem alen an dem neie Fluchhafen an der Stad am Zentrum vum Nepal erofgefall a stoung dunn a Flamen.