Zu Tel Aviv sinn e Samschdeg zéngdausende Leit géint déi nei Regierung vum Premier Benjamin Netanjahu op d'Strooss gaangen.

Medie schwätze vu bis zu 80.000 Mënschen, déi sech Source bei der Police no versammelt hunn a Schëlder mat Spréch wéi "Stierzt den Diktator" gedroen hunn. Och virum Netanjahu senger Residenz zu Jerusalem an an der Stad Haifa am Norde vum Land hätten et Protester ginn.

D'Demonstratioune ware vun enger Anti-Korruptiouns-Organisatioun organiséiert a vun der Oppositioun ënnerstëtzt ginn. De Benjamin Netanjahu muss sech aktuell wéinst Korruptioun viru Geriicht veräntweren.

No annerhallwem Joer an der Oppositioun koum de Premier mam Spëtznumm "Bibi" am Dezember nees un d'Muecht, un der Spëtzt vun enger Regierung déi als déi bis ewell rietsten an der israelescher Geschicht beschriwwe gëtt. D'Koalitioun wëll ënnert anerem d'Siidlungen am besatene Westjordanland ausbauen, déi géint internationaalt Recht verstoussen.