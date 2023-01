De Secteur vun der Gesondheet ass virun allem an der Regioun ronderëm Madrid e grousse Problem.

An der spuenescher Haaptstad Madrid waren haut zéngdausende Leit op d'Strooss géint budgetär Coupuren a Privatisatiounen am Gesondheetssecteur.

Zanter Joren ass den Drock enorm, well et u finanzielle Mëttelen an u Personal feelt, virop Generalisten. Ëmmer méi Leit mussen dofir an d'Urgencen vun de Spideeler déi awer komplett iwwerfëllt sinn.

D'Associatioun vun den Employéeën an den Urgencen schwätzt vun enger Hausse vun 10 bis 20 Prozent an der Haaptstad. An der Reegel géifen iwwerdeems 300 Patienten op ee fräit Bett waarden.