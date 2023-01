Zu Davos an der Schwäiz ass vun e Méindeg bis e Mëttwoch de Weltwirtschafts-Forum.

Fir déi mëttlerweil 53. Kéier gesi sech dobäi iwwert 1.000 Vertrieder aus Ekonomie, Wëssenschaft a Politik, fir iwwert aktuell global Froen an Defien ze diskutéieren. Am Virdergrond stinn de Klimaschutz, d’Inflatioun an d’Ernierungssécherheet. De Grand-Duché ass politesch duerch de Premier Xavier Bëttel an d’Finanzministesch Yuriko Backes vertrueden, wéi awer och duerch den Ierfgroussherzog Guillaume.

Den internationale Wärungsfong huet am Virfeld virun negative wirtschaftlechen a soziale Konsequenze gewarnt, déi op eis duerkommen, well d’Weltwirtschaft am Gaang wier, sech ëmmer méi opzesplécken.

Vill international Handelsbezéiunge wieren am Gaang, sech ëmmer méi ze isoléieren, wat sech besonnesch op Länner mat méi niddrege PIBen ganz negativ géif auswierken.

Schonn zanter der Finanzkris vun 2008 wier dat eng Tendenz déi opkomm wier, ma sech duerch d’Corona-Pandemie a rezent elo den Ukrainkrich, nach méi verstäerkt hätt.

D’Skepsis géintiwwer der Globaliséierung géif ëmmer méi grouss ginn.

De Weekend iwwer gouf et an de Nopeschgemenge vun Davos dann och schonns Manifestatioune vu Globaliséierungs-Géigner. Der ONG Oxfam no, wiere grouss Betriber an déi Super-Räich déi kloer Gewënner vun all deene Krisen.