E Sonndeg huet ee Fëscher zu Hamburg eng grujeleg Decouverte gemaach. Aus dem Ernst-August-Kanal huet hien eng Tut mat mënschlechen Iwwerreschter gefëscht.

Bis e Sonndeg den Owend waren Taucher am Asaz, fir no weidere Läichendeeler am Waasser ze sichen. En neie Moment oder weider Indicen iwwer d'Hannergrënn vun der Decouverte ware vun engem Policespriecher e Méindeg de Moien net ze kréien, wéi déi däitsch Noriichtenagence Dpa mellt.

E Sonndeg war d'Police géint 11 Auer geruff ginn. Ob d'Läichendeeler an der Tut vun engem oder méi Leit stamen, ass fir den Ament nach onkloer. Am Laf vum Dag wëll d'Police zu Hamburg weider Detailer nennen. Eng Mordkommissioun huet d'Ermëttlungen opgeholl.