E Sonndeg ass am Nepal ee Fliger erofgefall. D'Autoritéiten hunn elo d'Hoffnung opginn, ënnert den 72 Passagéier nach Iwwerliewender ze fannen.

"Mir biede fir ee Wonner, mee d'Hoffnung, nach een ze fannen, dee lieft, läit bei Null", esou een héije Beamten der Noriichtenagence Afp géigeniwwer. Bis ewell konnten 68 Läiche gebuerge ginn, no véier Vermësste gëtt weiderhi gesicht Am Nepal gëtt de Verstuerwene mat enger Staatstrauer vun engem Dag geduecht.

De Fliger war e Sonndeg vun der nepalesescher Haaptstad Kathmandu ënnerwee op Pokhara am Zentrum vum Land, wou en an eng Schlucht gefall ass. Der Fluchgesellschaft no ware 15 Auslänner u Bord, dorënner fënnef Inder, véier Russen an zwee Koreaner.

D'Ursaach vum Accident ass nach net kloer. Opname weisen, wéi de Fliger déif iwwert ee Wunngebitt geflunn ass, ier e kuerz virun der Landung zu Pokhara bemol no lénks kippt an eng haart Explosioun ze héieren ass.

Well d'Sécherheetsstandarden am Nepal fir Flich dacks net ugepasst sinn, huet d'EU scho méi laang all nepalesesch Fluchgesellschaften aus dem Loftraum ausgeschloss.