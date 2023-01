Déi däitsch Verdeedegungsministesch Christine Lambrecht vun der SPD huet e Méindeg hire Récktrëtt beim Bundeskanzler Olaf Scholz eragereecht.

Well d'Medie sech méintelaang op hir Persoun fokusséiert hätten, wier eng "sachlech Berichterstattung an Diskussioun" zu der Bundeswehr "kaum méi méiglech", wéi et e Méindeg an enger schrëftlecher Erklärung vun der Politikerin heescht. "Déi wichteg Aarbecht vun den Zaldotinnen an Zaldoten an de ville motivéierte Mënschen am Geschäftsberäich muss am Virdergrond stoen. Ech hu mech dowéinst dozou entscheet, mäin Amt nees zur Verfügung ze stellen."

Schonn e Freideg den Owend haten eng Rei Medie gemellt, si géif plangen, hire Récktrëtt ze annoncéieren. Zanter Méint steet déi 57 Joer al Politikerin an der Kritik. Hie gouf ënnert anerem Virgeworf, sech net gutt genuch an hiren Dossieren auszekennen an ze lues op d'Besoine vun der Arméi ze reagéieren. Och an der Ëffentlechkeet gouf hiert Optrieden dacks kritiséiert, wéi elo rezent an engem Video, dee si op Silvester zum Ukrain-Krich an de Soziale Reseaue verbreet hat.