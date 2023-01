E Samschdeg am Nomëtteg war zu London aus engem fuerenden Auto op d'Gäscht vun engem Trauer-Gottesdéngscht geschoss ginn.

Dës stoungen nom Enn vun der Mass op den Trape virun der Kierch. E 7 Joer alt Meedche gouf beim Tëschefall liewensgeféierlech blesséiert. Véier Fraen an en 12 Joer alt Meedchen hate méi liicht Blessuren dovu gedroen.

E Méindeg huet d'Londoner Police e Verdächtegen an dëser Affär festgeholl. En 22 Joer ale Mann kritt versichte Mord reprochéiert.

D'Mass war fir déi 20 Joer al Sara Sanchez an hir Mamm Fresia Calderon, déi allebéid am November zejoert ëm d'Liewe komm waren. D'Fra war u Leukemie gestuerwen, hir Mamm un engem Bluttgerënsel. Den "Daily Telegraph" hat vun engem méiglechen Zesummenhang tëscht de Schëss op d'Gäscht vun der Mass an der organiséierter Drogekriminalitéit bericht. Der Calderon hiren Ex-Mann war 2009 verurteelt ginn, well hie fir eng Londoner Drogeband mat Relatiounen zu engem kolumbianesche Kartell Sue gewäsch hat.