Wärend de Protester zu Lützerath hate sech zwee Aktivisten deeglaang an engem Tunnel verschanzt. Elo hu si sech iwwerzeege gelooss, d'Besetzung opzeginn.

Fënnef Deeg, nodeems d'Police ugefaangen huet, d'Duerf ze raumen, sinn och déi lescht zwee Aktivisten aus hirem selwergegruewenen Tunnel erauskomm. D'Aktivisten am Tunnel waren déi lescht Besatzer vu Lützerath. Domat geet d'Raume vum Duerf offiziell op en Enn. Schonn e Sonndeg hat d'Police erkläert, datt Lützerath - bis op déi zwee Aktivisten am Tunnel - geraumt wier. Virop war awer net kloer, wéi laang et dauere géing, bis déi zwee erauskéimen.

Den Energiekonzern RWE, deen am Duerf Kuel ofbaue wëll, huet engem Spriecher no probéiert, d'Aktivisten zum fräiwëllege Verloosse vum Tunnel ze beweegen. Och well den Tunnel stabil wier, d'Aktiviste mat Sauerstoff versuergt wieren an et keng "direkt Liewensgefor" gouf, deemno gouf et keen "direkten Handlungszwang".

Op YouTube hunn déi zwee e Video gepost, op deem si sech selwer "Pinky" a "Brain", wéi zwou Zeechentrickfiguren heeschen, nennen. Am Video weise si sech am Tunnel, deen hirer Meenung no eng effektiv Verdeedegungsform géint d'Raumen ass. Et wier vill méi schwiereg, en Tunnel ze raumen wéi e Bamhaus. Déi däitsch Police huet confirméiert, datt et Hiweiser géing ginn, datt de Video authentesch wier.