Wann ee sech an Däitschland mam Corona-Virus infizéiert a sech aus der Isolatioun fräiteste wëllt, muss een den Test vun e Méindeg u selwer bezuelen.

An Däitschland muss ee vun e Méindeg un deen Test, deen ee mécht, fir aus der Isolatioun ze kommen, selwer bezuelen. Dat huet den däitsche Gesondheetsministère annoncéiert. Bis elo waren déi Tester vum Staat finanzéiert ginn. Ausgeholl vun där Reegelung ass d'Gesondheets- a Fleegepersonal. De Ministère begrënnt d'Enn vum Finanzement vun den Tester domat, datt vill Bundeslänner d'Isolatiounsreegele gelabbert hätten. A sechs vun de 16 Bundeslänner sinn eng Isolatioun respektiv eng Quarantän guer net méi virgesinn. An deenen anere wier d'Isolatioun zwar nach virgesinn, awer et bräicht ee keen negativen Test méi, wann d'Zäit eriwwer ass.