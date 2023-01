Nodeems e puer Joer hannerteneen d'Zuel vun de Journalisten, déi ëmkomm sinn, erofgaangen ass, klëmmt dës Zuel 2022 der Unesco no nees weltwäit.

D'Zuel ass ëm 50 Prozent geklommen op elo 86 Persounen.

Latäinamerika an d'Karibik wieren déi geféierlechst Géigende fir Journalisten. Dat geet aus dem Bericht vun der Unesco ervir, deen e Méindeg zu Paräis presentéiert gouf. An där Regioun wiere 44 Journalisten a Leit, déi am Medieberäich schaffen, ëm d'Liewe komm. Also iwwert d'Hallschent.

An de Ukrain wieren 2022 zéng Journalisten ëmkomm. Domat läit d'Ukrain op der zweeter Plaz hanner Mexiko, wou der 19 doudeg opfonnt goufen.

Der Unesco no gouf ronn d'Hallschent vun all de Journalisten an hirer Fräizäit ëmbruecht, dat heescht entweder doheem oder op enger Rees. "Dat heescht, dass et keng sécher Plaz fir Journaliste gëtt", heescht et am Bericht. D'Grënn sinn ënnerschiddlech. Dacks handelt et sech ëm eng Revanche wéinst Berichter iwwer prekär Sujeten, zum Beispill organiséiert Verbriechen, arméiert Konflikter, Extremismus oder Korruptioun.

Den Undeel vu Fäll, bei deenen Täter ouni Strof dervukommen, ass mat 85 Prozent immens héich. Journalisten, ma besonnesch awer Journalistinnen, ginn dem Unesco-Bericht no heefeg mat anere Forme vu Gewalt konfrontéiert, beispillsweis Entféierungen, willkürlech Haft a juristesch Poursuitten.

An de leschten Jore war d'Zuel vun de Journalisten, déi ëm d'Liewe komm sinn, erofgaangen: 2018 waren 99 Journalisten brutal ëmkomm, vun 2019 bis 2021 waren et der 58.