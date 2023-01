An der Uertschaft Goshen am US-Bundesstaat Kalifornien koumen e Méindeg bei engem bluddege Schosswiessel sechs Leit ëm d'Liewen.

Ënnert den Affer ass eng 17-Joer-jonk Fra an hire 6 Méint ale Puppelchen. D’Police geet vun enger Dot aus, déi a Relatioun mat Banden-Kriminalitéit steet a wou eng ganz Famill gezillt attackéiert an ëmbruecht gouf. Eréischt virun enger Woch hat d'Police eng Drogerazzia un der nämmlechter Adress duerchgefouert.

D'Police gouf géint 3.40 Auer Lokalzäit wéinst Schëss an engem Haus an der Uertschaft a Kalifornie geruff. D'Beamten hunn doropshin zwee Affer op der Strooss an een Drëtt an der Entrée zum Haus fonnt. Och am Gebai selwer goufen Affer fonnt.

Déi 17 Joer al Mamm an hire klenge Puppelche ware mat Kappschëss ëmbruecht ginn. Eng weider Persoun gouf schwéier blesséiert an d'Spidol bruecht.

Vun den Täter feelt all Spuer. D'Police schwätzt fir den Ament vun "op d'mannst zwee Verdächtegen". Eng Rei Leit hätten de "schreckleche Massaker" iwwerlieft.

An den USA kënnt et ëmmer nees zu bluddegen Doten duerch Schosswaffen. Dem Internetsite "Gun Violence Archive" no sinn eleng d'lescht Joer esou eng 44.000 Mënschen am Land ëm d'Liewe komm. Bei méi wéi der Hallschent vun den Affer geet ee vu Suicide aus. Dëst Joer waren et schonn 787 Doudesaffer bis zum 16. Januar,