D'Populatioun a China ass d'lescht Joer fir d’éischte Kéier zanter Joerzéngten net gewuess.

Enn Dezember hunn am bevëlkerungsräichste Land op der Welt 1,41 Milliarde Leit gelieft. Dat sinn der ronn 850.000 manner, wéi nach Enn Dezember 2021. Dat huet de staatleche Statistikbüro zu Peking confirméiert. Et wier deen éischte Réckgang zanter 1961. Bei 10,4 Milliounen Stierffäll goufen just 9,6 Milliounen Gebuerten gezielt.

Auslännesch Experte gesinn an där Tendenz eng Auswierkung vun der joerzéngtelaanger "Ee-Kand-Politik" a China, grad wéi soziale Problemer, wéi dem Manktem u Wunnraum, Bildung an der Gesondheetsversuergung.

Zanter 2021 däerf een a China maximal dräi Kanner kréien an de Staat iwwerhëlt och ewell en Deel vun de Schoulkäschten.