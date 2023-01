Zu San Francisco steet vun en Dënschdeg un den Elon Musk viru Geriicht. Hie kritt de Prozess gemaach wéinst méiglecher Marchésmanipulatioun.

Mat verschiddene Messagen op Twitter iwwert Tesla hätt hien gewollt den Aktiëmarché beaflosst, esou de Reproche. 2018 hat hien do ënnert anerem annoncéiert, en hätt d'Finanzéierung fir e Réckzuch vum E-Auto-Produzent vun der Bourse "geséchert". Investisseuren haten geklot. Am Zivilprozess gëtt haut mol eng Jury designéiert. An de leschte Méint hat de Musk mam Kaf vun Twitter a mam Ëmbau vun der Plattform fir Schlagzeile gesuergt.