An der Nuecht op en Dënschdeg gouf e Bankomat an engem Supermarché e bësse baussent dem Stadkär zu Bitburg gesprengt.

Wéi d'Police matdeelt, gouf géint 1.50 Auer de Bankomat an der Strooss "Limburger Hof" gesprengt. Zeien hunn ausgesot, datt e groen Audi séier a Richtung vun der B51 fortgefuer ass. D'Gefier hat keng Placke montéiert. Géint 2 Auer gouf de Won eng weider Kéier op der A60 gesi ginn. D'Police vu Bitburg sicht elo no weideren Zeien, déi eventuell méi Infoen zum Auto kënne ginn, deen hirer Meenung no de Fluchtwon ass.

Wéi den SWR schreift, wier de Virraum vum Supermarché, an deem de Bankomat war, komplett zerstéiert ginn, well den Apparat gesprengt gouf.

Wéi héich de Schued ass a wéi vill d'Täter mathuele konnten, gëtt aktuell nach ermëttelt.