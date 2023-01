Medieberichter no soll den Niedersächseschen Inneminister an Däitschland neie Verdeedegungsminister ginn.

D'Christine Lambrecht war net méi politesch ze halen - lo iwwerhëlt wuel den Inneminister aus Niedersachsen den determinante Poste vum däitsche Verdeedegungsminister. D'Nofolleg soll nach am Laf vum Dënschdeg offiziell annoncéiert ginn. Den SPD-Politiker Boris Pistorius, deen och Buergermeeschter zu Osnabrück war, iwwerhëlt eng extrem schwiereg an ondankbar Tâche a Krichszäiten.

D'Christine Lambrecht war et selwer, déi de Kanzler Scholz gefrot hat, fir hire Posten of ze ginn. Wéi d'Politikerin a fënnef knappe Sätz geschriwwen huet, wier et "duerch de mediale Fokus op hir net méi méiglech, sachlech iwwert d'Chargë vun der Bundeswehr ze reportéieren". De Kanzler huet d'Récktrëtts-Demande vun der Ex-Justizministesch iwwer de Weekend ugeholl an direkt sondéiert, wien d'Successioun kéint iwwerhuelen.

De Choix sollt net op den Aarbechtsminister Hubertus Heil falen - "d'Schlachtross aus Niedersachsen" - an och net op de Wolfgang Schmidt, dee Chef vum Cabinet am Kanzleramt ass. De Boris Pistorius huet d'Course gemaach, e pragmatesch-buedemstännege Sozialist a Polit-Manager aus Niedersachsen. Mat sengen 62 Joer kann de Sozialist relativ entspaant a säi Büro am Bendlerblock plënneren - ee Posten, deen och als Karriärekiller a Schleidersëtz gëllt.

Der Christine Lambrecht hiren SPD-Parteikolleeg Boris Pistorius ass zanter 2013 Inneminister an Niedersachsen. Hien ass studéierte Jurist an huet selwer och Erfarung an der Arméi konnte sammelen.

De Pistorius huet direkt zwee eminent wichteg politesch Rendez-vousen dës Woch, déi sech um héchsten Niveau ofspillen: iwwermuer ass den US-Defenseminister Lloyd Austin zu Berlin, iwwerdeem den Dag drop den Ukrain-Kontakt-Grupp zu Ramstein beieneen ass, fir iwwer weider Panzer- a Waffeliwwerunge fir d'ukrainesch Truppen ze beroden. Et ass net vu Muttwëll, well d'russesch Arméi schrauft d'Intensitéit an d'Frequenz vun den Attacke substantiell erop.

Vum Christine Lambrecht bleiwen eng komplett accidentéiert Neijoerschusprooch an Erënnerung an de "Post" vun engem Vol vun hirem Fils an engem Bundeswehr-Helikopter - e Social-media-Debakel. Et war déi zweetkierzten Amtszäit vun engem Minister am däitschen Defense-Ressort.

En däitsche Minister an deem Beräich soll d'Zaldote verstoen, sech duerchsetzen, kompetent Decisiounen huelen a parteiiwwergräifend unerkannt sinn. De Boris Pistorius weess, wat hien erwaart.