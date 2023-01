Nodeems Fraen op d'mannst rëm fir ONGen am Gesondheetsberäich schaffen dierfen, hunn 3 international Hëllefsorganisatiounen hir Aarbecht deels rëm opgeholl

Nieft CARE an dem International Rescue Committee (IRC) huet och Save the Children confirméiert, "a begrenztem Ëmfang" hir Aarbecht am Afghanistan erëm opzehuelen. Dat nodeems d'Taliban d'Aarbechtsverbuet fir afghanesch Mataarbechterinnen op d'mannst fir de Gesondheetssecteur rëm opgehuewen hunn.

De Chef vun den Asätz vu Save the Children am Afghanistan, David Wright, huet erkläert, "wärend déi meescht vun eise Programmer weider op Äis leien, huele mir an eenzele Projete vun de Beräicher Gesondheet, Ernärung an Educatioun erëm d'Aarbecht op". Dëst géing awer "ausdrécklech do gëllen, wou mir eendeiteg a verlässlech Zousoe vun den zoustännegen Autoritéite kréien, datt eis weiblech Mataarbechter sécher sinn an ongehënnert schaffe kënnen".

Viru ronn dräi Wochen haten d'Taliban afghanesche Frae verbueden fir auslännesch Net-Regierungsorganisatiounen ze schaffen. Dat well d'Frae sech net un d'Virschrëften hale géingen, den Hidschab ze droen an nëmme mat Begleedung vun engem männleche Familljemember ze reesen.

Millioune Mënschen am Afghanistan sinn op humanitär Hëllef ugewisen. Zanterdeem d'Taliban am August 2021 de Pouvoir iwwert d'Land iwwerholl hunn, huet sech d'Ekonomiekris am Land verschlëmmert.