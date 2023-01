D'Europäesch Unioun leet a Finnland Reserven fir d'Defense géint chemesch, biologesch, radiologesch an nuklear Menacen un.

Dofir goufen en Dënschdeg 242 Milliounen Euro deblockéiert, heescht et vun der EU-Kommissioun. Mat dëse Suen sollen zum Beispill Impfstoffer, Géigemëttel, medezinesch Produiten a Moossapparater ugeschaaft ginn. Am Eeschtfall géifen dës Hëllefsgidder da vu Finnland aus an déi betraffen EU- oder Partnerlänner geliwwert ginn. Déi russesch Invasioun an d'Ukrain hätt der EU hire Besoin fir preparéiert ze sinn nach eng Kéier däitlech gemaach, esou den zoustännegen EU-Kommissär.