De kompletten ëffentlechen Transport wäert massiv gestéiert sinn, Stroosse blockéiert a Schoulen zou. Et gëllt sech op deen Dag ze preparéieren.

Ëmsou méi all grouss Gewerkschaften uni sono zu Streik a Manifestatioun opruffen - mam Knackpunkt vum viséierten Eropsetze vun 62 op 64 Joer, wat de legale Pensiounsantrëttsalter ugeet, sou wéi et d'Regierung Macron an hirem Gesetzesprojet virgesäit. Wéi gesot bréngt den Aktiounsdag vum Donneschdeg an alle Secteure Problemer mat sech: Sou soll vum Paräisser Fluchhafen Orly aus nëmmen all fënnefte Vol starten, an de Grondschoule streike 70% vun den Enseignanten, bestreikt ginn och Raffinerien, Bus, Bunn, Peagen, Häfen an d'Metroen an de grousse Stied.

Och vu Lëtzebuerg aus gëtt et schwiereg um Donneschdeg mam TGV a Frankräich ze kommen.

D'Gewerkschaften nennen d'Reform "brutal an ongerecht" a gi vun Milliounen Grevisten aus - d'Leit schwätzen elo schonn vun engem "jeudi de galère".

De franséischen President hält sech dëser Deeg medial bedeckt a roueg - um Dag vun de Maniffen ass den Emmanuel Macron zu Barcelona fir Gespréicher mam Pedro Sanchez.

D'Mobilisatioun vun en Donnechdeg dierft net déi Lescht a Frankräich sinn - bis de 26. Mäerz Hallefnuecht kann an der Assemblée Nationale iwwer déi contestéiert Pensiounsreform debattéiert ginn - dat ass awer de leschten Dag, wou dann den Text muss ugeholl oder ebe verworf ginn.

Bei der leschter grousser Maniff géint d'Pensiounsreform goufen 2019 ronn zwou Millioune Grevisten gezielt.

Aktuell liewen 68 Milliounen a Frankräich - all Fënneften (21,3%) ass méi al wéi 65 Joer.