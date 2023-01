Bal annerhalleft Joer ass et hier. Am August 2021 hu sech déi westlech Zaldoten aus dem Afghanistan zeréckgezunn.

Wéi d’Taliban d’Muecht iwwerholl hunn, hat et geheescht, dass Meedercher weider kéinten an d’Schoul goen a Frae weider kéinte schaffen. Leschte Mount koum dunn awer d’Annonce, dass d’Uni fir Fraen net méi accessibel ass, Schaffen geet an deene meeschte Fäll och net méi. D’Halima Mussawi weess, wéi bedréckend d’Situatioun fir d’Fraen an hirem Heemechtsland ass. Si selwer konnt aus dem Land flüchten a wunnt zu Lëtzebuerg. Hir Schwëstere sinn awer nach am Afghanistan.

20 an 23 Joer hunn dem Halima Mussawi hir Schwësteren. Wann si iwwer Videocall telefonéieren, gesäit si just hir Aen. Internet gëtt et nämlech just baussent dem Haus an do musse si verschleiert sinn. Si dinn dofir eng Mask un an den traditionellen Hijab.

Viru Kuerzem nach hätten d’Schwësteren eng aner Schwëster wëlle besichen. Ma well d’Taliban do an der Géigend waren, wollte si net riskéieren a sinn doheem bliwwen. D’Schwëster hätt hinnen erzielt, dass Meedercher, déi eng Jeansbox unhaten, festgeholl gi wieren. Virun allem fir jonk Fraen wier d’Situatioun geféierlech, esou d’Halima Mussawi.

Zu Lëtzebuerg géing sech déi jonk Fra a Sécherheet fillen. Iwwerrascht vun den neien Taliban-Gesetzer wier een am Afghanistan awer allgemeng net, seet si. Wéi d’Taliban viru bësse méi wéi 20 Joer un der Muecht waren, war si 7 Joer al, erzielt si. Si hätt ganz schlecht Erënnerung un déi Zäit, esou wéi och aner Leit, déi si kennt. Haut wier d’Situatioun genee wéi deemools. D’Leit hätte sech dat och schonn am Viraus erwaart an esou ass et och komm.

D’Halima Mussawi huet am Afghanistan en Bachelor-Ofschloss op der Uni gemaach, si huet als Iwwersetzerin geschafft. Dat hätt si ënnert dem Taliban-Regime souwisou net méi kënne maachen, hir Mamm huet hier deemools gesot, si sollt léiwer fortgoen. D’Halima Mussawi huet d’Geleeënheet ergraff, fir aus dem Land ze flüchten, wéi et nach méiglech war. Mee si mécht sech Suergen ëm hir Schwësteren, huet Albdreem iwwer d’Taliban, seet si. Mat hirer Famill an hire Frëndinnen ass si a reegelméissegem Kontakt.

Et wier keng Aarbecht do, net just fir Fraen, mee och fir Männer. Wa si mat Frënn oder fréieren Aarbechtskolleege schwätzt, géinge si hir soen, dass si hir Aarbecht verluer hunn oder keng Plaz fannen. Well si nämlech mat auslänneschen Organisatioune geschafft hunn.

D’Situatioun wier aussiichtslos, esou déi fréier Iwwersetzerin. Hir Schwësteren, déi op der Uni waren, sinn elo bei den Elteren doheem. Zu Lëtzebuerg wëll d’Halima Mussawi hire Master-Ofschloss nohuelen. Ma obwuel si den Dram huet, sech hei ze verwierklechen, huet si och d’Gefill, hire Schwësteren wëllen ze hëllefen. Am Afghanistan hätte si eng däischter Zukunft virun sech, et géing ënnert den Taliban keng Gerechtegkeet ginn.

"Ech maache mir Suergen ëm si an ëm all d’Meedercher am Afghanistan"

D'Halima Mussawi wéilt gären hir Schwëstere hei bei sech ophuelen. Op Nofro beim Ausseministère heescht et, dass Krittären fir de Regroupement Familial erwuesse Geschwëster aktuell net virgesinn.