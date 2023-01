Géint 23.40 Auer en Dënschdeg den Owend gouf eng Firma an en Appartement zu Saint-Priest, engem Viruert vu Lyon, geruff wéinst engem verstoppte Rouer.

Wéi de franséische Parquet e Mëttwoch matgedeelt huet, hat de Proprietär vum Gebai d'Firma geruff, well de Kanal zou wier. Nodeems du Läichendeeler an engem Rouer vum Appartement zu Saint-Priest fonnt goufen, gouf Enquête wéinst "Homicide volontaire" opgemaach.

"Hänn, e Fouss an aner Hautfetzen" goufen an de Kanäl fonnt. Och eng "elektresch See" gouf net wäit vum Gebai entdeckt, hu lokal franséisch Medien nach wësse gedoen.

De Parquet vu Lyon huet wéi gesot d'Ermëttlunge lancéiert. D'Direction zonale vun der Police judiciare (DZPJ) gouf domat betraut. Bis elo hätt een nach keng Spuer.