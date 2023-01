Den tierkesche President Erdogan huet e Mëttwoch annoncéiert, datt d'Walen dëst Joer ee Mount méi fréi wéi geplangt organiséiert wäerte ginn.

Am Fong sollten d'Presidentschafts- a Parlamentswalen an der Tierkei am Juni sinn, ma de President Erdogan huet um Mëttwoch annoncéiert, datt d'Bierger schonn de 14. Mee hier Stëmm ofgi sollen. Och wann hien den Datum net explizitt genannt huet, huet hien a senger Ried un d'Wale vum 14. Mee 1950 erënnert. Dëst Joer sollten d'Walen op deem selwechten Dag wéi virun 73 Joer ofgehale ginn. Den Erdogan steet wéinst der Wirtschaftskris an der héijer Inflatioun innepolitesch ënnert Drock. D'Oppositioun huet sech quasi komplett zesummegeschloss fir den Erdogan, deen zanter 2014 President ass, a virdrun vun 2003 un Ministerpresident war, ofzeléisen.