Déi däitsch Fluchgesellschaft wëll d'Nofollgerin vun Alitalia iwwerhuelen. Aktuell gehéiert ITA Airways zu 100 Prozent dem italienesche Staat.

D'Lufthansa wëll an engem éischte Schrëtt eng Minoritéit vun de Parte vun ITA Airways iwwerhuelen, sech awer eng Optioun op de Rescht zu engem spéideren Zäitpunkt sécheren. Dat huet d'Lufthansa e Mëttwoch annoncéiert. Et hätt een der italienescher Regierung, déi Proprietär vun ITA Airways ass, eng Offer gemaach.

D'Zukunft vun der Fluchgesellschaft ass schonn zënter längerer Zäit onkloer. D'Regierung vum fréiere Premierminister Mario Monti hat am Ufank eng Offer vum US-Investmentfong Certares, zu deem France-KLM an Delta Air gehéieren, favoriséiert. Dobäi hat d'Offer vun der Lufthansa an der Schwäizer Reederei MSC laang als Favorit gegollt.

Déi nei Regierung ënnert dem Giorgia Meloni war awer skeptesch vis-à-vis vum Deal mat France-KLM an huet d'Negociatiounen erëm opgemaach. Lufthansa schéngt den neie Favorit ze sinn, MSC ass mëttlerweil ofgesprongen. Och France-KLM huet keen Interessi méi.

ITA Airways ass aus der insolventer Alitalia ervirgaangen. Den italienesche Staat ass 2017 bei Alitalia erageklommen an zanterhier op der Sich no engem Investor.