Zanter et virun enger Woch ugefaangen huet, kal ze ginn an Afghanistan, sinn iwwer 70 Mënschen erfruer, nieft ronn 70.000 Béischten.

Dat huet de Katastropheschutzministère zu Kabul e Mëttwoch matgedeelt.

"Dëse Wanter ass bei wäitem dee keelsten an de leschte Joren", sou de Chef vun der afghanescher Meteorologieagence, de Mohammed Nasim Muradi, géintiwwer der AFP. "Mir rechnen domat, dass d'Kalwell nach eng Woch oder méi laang dauert."

An der zentraler Regioun Ghor gouf goufen de Weekend Minus 33 Grad gemooss. An e puer Provënzen am Zentrum an Norde vum Land ass därmoosse massiv Schnéi gefall, dass d'Stroosse blockéiert sinn.

Afghanistan ass wéinst senge radikalislamescher Taliban-Regierung international isoléiert. D'Land war scho virun der Keelt an der weltwäit schlëmmster humanitärer Kris weltwäit. Méi wéi d'Hallschent vun den 38 Milliounen Awunner hu keng geséchert Liewensmëttelversuergung, dräi Millioune Kanner leiden ënner Mangelernärung. Déi international humanitär Hëllef fir Afghanistan gouf no der Decisioun vun den Taliban den 24. Dezember, Frae vun der Aarbecht an Hëllefsorganisatiounen auszeschléissen, nach weider ageschränkt.