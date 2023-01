Leschte Freideg war zu Saarlouis e Geldtransporter iwwerfall ginn, bei deem véier Persoune blesséiert goufen.

Fënnef vun de sechs Verhaften hate scho Rendez-vous virun engem franséischen Untersuchungsriichter an ee weider Mann konnt e Mëttwoch den Owend zu Haubourdin no bei Lille verhaft ginn. Relativ séier no der Dot war kloer ginn, dass et sech ëm eng franséisch Band dierft handelen, déi net fir d’éischt e Geldtransporter iwwerfall huet. Zwee vun hinne goufe schonns emol zu 20 Joer Prisong wéinst engem änleche Fall verurteelt.

Ee Mataarbechter vun der Sécherheetsfirma an dräi Polizisten goufe leschte Freideg zu Saarlouis blesséiert.