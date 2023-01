E Mëttwoch den Owend gouf d'Police vu Siegen geruff, well an enger Wunneng Leit matenee gestridden hunn.

Wéi si op d'Plaz koumen, hu d'Beamten d'Läich vun engem 28 Joer ale Mann entdeckt. D'Versich, d'Persoun ze reaniméieren, waren ouni Succès.

De presuméierten Täter hat d'Gebai awer scho verlooss, wéi d'Polizisten op d'Plaz koumen. Mat engem Helikopter an der Hondsstaffel gouf nom 60 Joer ale Mann gesicht, ma bis ewell konnt hien net fonnt ginn. De Parquet an d'Police ginn dovunner aus, datt och hien eng bluddeg Blessur hätt. Et ass och net auszeschléissen, datt hie eng Pistoul bei sech huet.

Onkloer ass, ob et eng schaarf Waff oder eng Schreckschosspistoul ass. Zeie sollen de Mann net uspriechen, mä direkt den 110 ruffen, esou d'Police.