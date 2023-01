Enn 2022 hunn an Däitschland esou vill Mënsche gelieft wéi nach ni virdrun. D'Hausse erkläert sech duerch d'Zouwanderung vu Leit aus anere Länner.

D'Populatioun vun Däitschland war Enn 2022 sou héich wéi nach ni, 84,3 Millioune Mënschen hunn an eisem Nopeschland gelieft. Am Verglach mat 2021 ass d'Awunnerzuel ëm 1,1 Millioune geklommen. De Grond fir de staarke Wuesstem ass, datt nach ni esou vill Leit aus anere Länner an Däitschland agewandert sinn. Tëscht 1,42 an 1,45 Millioune Mënsche koumen d'lescht Joer méi an Däitschland, wéi datt der fortgaange sinn, dat ass déi héchsten Zuel zanter 1950.

Nieft de ville Flüchtlingen aus der Ukrain ass och d'Zouwanderung vu Leit aus anere Länner deels zolidd an d'Luucht gaangen. Bei de Gebuerten ass et par Konter ee Réckgang vu siwe Prozent par Rapport zu 2021. Tëscht 735.000 a 745.000 Kanner sinn 2022 an Däitschland op d'Welt komm. 1,06 Millioune Mënsche sinn an deem selwechten Zäitraum gestuerwen, wat enger Hausse ëm véier Prozent entsprécht. Ouni Zouwanderung wier d'Populatioun zënter 1972 geschrumpft, well ëmmer méi Leit gestuerwe si wéi Gebuer goufen.