E puer Stonne virun der Finall vum Golfpokal am Futtball koum et virum Stadion zu Basra am Süde vum Irak zu massivem Gedrécks.

Dosende Leit si blesséiert ginn. Dausende Supporter, déi keen Ticket haten, hate sech virum Stadion versammelt an der Hoffnung, fir dat seelent internationaalt Heemspill tëschent dem Irak an dem Oman kënnen ze kucken.