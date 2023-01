D'Greta Thunberg huet déi international politesch a wirtschaftlech Elitten, déi um Weltwirtschaftsforum deelgeholl hunn, ferm kritiséiert.

Wéi déi schweedesch Klimaaktivistin en Donneschdeg sot, wier et "absurd", op Persounen ze lauschteren, déi "d'Zerstéierung vum Planéit virundreiwe géifen".

Zwee Deeg nodeems d'Greta Thunberg am Kader vun engem Protest an Däitschland kuerzzäiteg festgeholl gi war, war si selwer op Davos gereest an hat um Bord vum Weltwirtschaftsforum un engem Debat deelgeholl. Wéi si am Kader vun der Diskussioun sot, hätt et kee Wäert, op déi global politesch a wirtschaftlech Elitten ze lauschteren, fir d'Problemer vun der Welt ze léisen. Amplaz missten d'Stëmme vun de Leit, déi wierklech vum Klimawandel betraff sinn, gehéiert ginn.

Wéi d'Greta Thunberg weider am Gespréich mat de Klimaaktivistinne Luisa Neubauer, Helena Gualinga a Vanessa Nakate sot, bräicht et massiven ëffentlechen Drock, fir dass d'Elitten hiert Verhalen ännere géifen.