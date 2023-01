Am däitsche Rheinland-Pfalz wäert en neie Bachelor-Studiegang offréiert ginn, fir zousätzlecht Personal fir de Gesondheetssecteur ze forméieren.

Domat solle Leit zum sougenannten "Physician Assistant" ausgebilt ginn, fir herno d'Doktere kënnen z'entlaaschten.

Et wéilt ee spezialiséiert Mataarbechter forméieren, fir a Spideeler an an Hausdokteschpraxisse Patienten nach besser kënnen ze betreien. D'Studium soll am Wantersemester 2024/25 un der Héichschoul Kaiserslautern zu Zweebrécken starten.