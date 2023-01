Bei Protester géint d'Regierung am Peru ass et en Donneschdeg an der Haaptstad Lima zu brutalen Zesummestéiss tëscht den Demonstranten an der Police komm.

D'Regierungsgéigner hu mat Steng a Knupperten op d'Beamte geschoss, d'Polizisten hunn Tréinegas agesat. Dobäi gouf et och Blesséierter. D'Protester am Peru riichte sech géint d'Regierung vun der Iwwergangspresidentin a fuerderen de Récktrëtt vun der Staatscheffin, d'Opléisung vum Kongress an datt den Ex-President Pedro Castillo aus dem Prisong kënnt. Dëse war am Dezember 2022 ofgesat a verhaft ginn, nodeem hie d'Parlament wollt opléisen, wat hien der Verfassung no awer net maachen dierft.