Um fréie Freideg de Moien hunn Onbekannter e Bankomat gesprengt an d'Sue geklaut, geschitt ass dat an eiser däitscher Nopeschregioun.

Der Police no wier kee blesséiert ginn, soss Detailer ginn net. Wéi vill Sue geklaut goufen, ass bis elo net bekannt.

En Dënschdeg réischt war zu Bitburg hei vir an Däitschland e Bankomat an engem Supermarché gesprengt ginn. Banden hunn et ëmmer nees op d'Geldautomaten an der Grenzregioun ofgesinn. Och Lëtzebuerg war an der Vergaangenheet am Viséier vun Onéierlechen. Am Fréijoer zejoert ware Käerjeng an Esch-Sauer betraff.