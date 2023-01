Kritik gëtt et awer vun ausserhalb, well d'Dokumenter schonn am November fonnt goufen, dëst awer net direkt kommunizéiert gouf.

Den amerikanesche President Joe Biden bedauert eegenen Aussoen no "näischt" am Ëmgang mat der Decouverte vu vertraulechen Dokumenter, déi a senge Privatraim fonnt goufen. Dat sot de Chef vum Wäissen Haus géintiwwer enger Reporterin a Kalifornien.

D'Wäisst Haus steet wéinst senger Informatiounspolitik an der Kritik. Am November war nämlech schonn en éischten Deel vu geheimen Dokumenter fonnt ginn. De Weekend iwwerdeems gouf bekannt, datt weider Dokumenter am Privathaus vum Demokrat am Delaware entdeckt ginn. Et hätt een alles direkt dem Archiv vum Justizministère ginn, sou den Joe Biden an et géif ee "voll a ganz kooperéieren".