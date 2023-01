Dem Generol vun der Lëtzebuerger Arméi no misst lo dat néidegt militärescht Material un d'Ukrain geliwwert ginn, soss géing d'Land ni méi fräi ginn.

Am däitsche Ramstein sinn e Freideg ranghéich Vertrieder vun der sougenannter Ukrain-Kontaktgrupp fir déi aachte Kéier zesummekomm, fir iwwert weider Waffeliwwerungen an dat osteuropäescht Land ze beroden. Zu de Membere vun där Grupp gehéieren d'NATO-Staaten a weider Länner. Wärend verschidde Staaten duerch d'Verdeedegungsministere vertruede sinn, ass fir Lëtzebuerg de Generol Steve Thull op déi US-amerikanesch Airbase a Rheinland-Pfalz gereest. An engem Telefonsinterview huet hien RTL géigeniwwer seng Aschätzung vun der Situatioun geliwwert. De Steve Thull gesäit de Krich, deen elo scho bal 11 Méint dauert, op engem "decisive Punkt" ukomm. Wann een der Ukrain elo net déi néideg Waffe liwwere géing fir eng Géigenoffensiv ze starten, dann géing d'Land ni méi ganz fräi ginn.

Bis zu 17 Milliounen Ukrainer op der Flucht

Dowéinst misst elo iwwer Panzeren a Rakéiten, déi méi wäit fléien, geschwat ginn. Nëmme sou kéint d'Ukrain déi vu Russland gehale Stellungen zeréckerueweren. D'Ukrain hätt och verséchert, datt si net de russeschen Territoire attackéiere géingen. Et wier iwwerdeems normal, datt de Krich am Westen net méi esou present wier. Wann een net all Dag d'Explosioune vu Bommen géing héieren, géing ee mat der Zäit eng mental Distanz zu den Evenementer opbauen. Ma fir déi 38 Millioune Mënschen an der Ukrain, vun deene bis zu 17 Milliounen am Land selwer op der Flucht wieren. Fir dës Leit géing et ëm hiert Iwwerliewen an hir Fräiheet.

Aktuell géing et wéinst deene kalen Temperature keng grouss Kampfhandlungen, mee éischter kleng "Scharmützelen". Dës géinge sech op engem Ofschnëtt vu ronn 1.300 Kilometer Längt ofspillen, am Ganze wier d'Front awer 3.700 Kilometer laang. Aktuell wiere weder d'Ukrain nach Russland an der Laach d'Frontlinn ëm méi wéi e puer Kilometer ze verréckelen.

© AFP

Déi éischt grouss Phas vum Krich wier eriwwer, wat och um schlechten Zoustand vun der russescher Arméi leie géing. Estimatiounen no sollen 170.000 bis 180.000 russesch Zaldote gestuerwen oder verwonnt gi sinn. Dat wier de Grond fir déi éischt Mobiliséierung gewiescht. Datt de russesche President Wladimir Putin eng zweet Mobiliséierung ustrieft, géing weise wéi determinéiert Russland wier fir de Krich weiderzeféieren. Wa Russland elo net gestoppt géif, kéint dat spéider änlech Konsequenze fir aner Länner hunn.

Datt een um decisive Punkt vum Krich ass, gesäit och den US-amerikanesche Verdeedegungsminister Lloyd Austin esou. "Dat ukrainescht Vollek kuckt eis no. De Kreml kuckt eis no. An d'Geschicht kuckt eis no." Et géing keng Zweiwel doru ginn, datt een d'Ukrain bei der Verdeedegung vun hirem Territoire sou laang wéi néideg ënnerstëtzen. Beim Treffen zu Ramstein dierft virun allem Drock op Däitschland gemaach ginn, fir der Liwwerung vu Leopard-2-Panzeren un d'Ukrain zouzestëmmen. Bis elo huet den däitsche Bundeskanzler Scholz dat net gemaach. Et gouf spekuléiert, datt e sech un den USA orientéiert. D'Vereenegt Staaten hunn och nach keng Panzeren un d'Ukrain geliwwert.