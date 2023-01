Op der US-Air-Base vu Ramstein hunn déi 50 Staaten, déi d'Ukrain ënnerstëtzen, decidéiert, weider massiv militärescht Material u Kiew ze liwweren.

Vu gepanzerte Gefierer, iwwer Rakéiten, bis Formatioun vun ukraineschen Truppen. Eng Decisioun, wat d'Liwwerung vun däitsche Kampfpanzer vum Typ "Leopard" ubelaangt, ass awer nach keng gefall. Virun allem den amerikanesche Minister fir d'Defense, Lloyd Austin, koum net mat eidelen Hänn op Ramstein. D'USA liwwere weider Waffen am Wäert vun 2,5 Milliarden Dollar. Dorënner gepanzert Persounentransporter oder och, där den Ament sou wichteg Buedem-Loft a Buedem-Buedem-Rakéiten. Zanter dem Ufank vum der russescher Invasioun läit domat eleng d'US-Ënnerstëtzung, bei 26,7 Milliarden Dollar.

''Mir mussen de Schwong, eis Determinatioun behalen. Mir mussen nach méi wäit goen. Dëst ass en entscheedende Moment fir d'Ukrain, en entscheedend Joerzéngt fir d'Welt. Also maacht kee Feeler! Mir ënnerstëtzen d'Ukrain sou laang et néideg ass. '' sou de Lloyd Austin.

Eng 50 Staate souzen op der Air Base zesummen ëm den Dësch. Mat am Mëttelpunkt vun den Diskussiounen der Fro: ob fir d'éischt Kéier, och Kampfpanzer aus dem Westen u Kiew geliwwert ginn? Do sinn d'Blécker op den neien däitsche Verdeedegungsminister Boris Pistorius geriicht: Zanter Deeg zéckt Berlin, gréng Luet ze ginn, fir 'Leopard 2' aus däitscher Produktioun ze liwweren.

''Dir kënnt dee Schrëtt aleeden. Et läit an Ärer Muecht, e Ramstein vun de Panzer ze schafen, amplaz Panzer ze zielen. '' sou den ukrainesche President Wolodymyr Selenskyj.

Iwwer Video bäigeschalt huet de Wolodimyr Selenskyj mat Bléck op d'Front kloer betount, et géif keng Zäit fir Diskussiounen. Deenen, déi de Fridde verdeedegen, géifen d'Waffen ausgoen.

''Et geet elo drëms, den Ukrainer déi Moyenen ze ginn, dat si nom Wanter kënnen eng Konter-Offensive maachen'', sou de Generol Steve Thull, dee Lëtzebuerg zu Ramstein vertrueden huet.

An de Generol weider ''Wa mer elo net bereet sinn, dat ze maachen, wat gefrot gëtt, fir d'Ukrain an eng Positioun ze setzen, fir de Russ zeréck ze drängen, dann ass et villäicht duerno ze spéit.''

Also misst elo gehandelt ginn. Um Freideg krut d'Ukrain vun enger ganzer Rei Staaten, weider substanziell militäresch Ënnerstëtzung zougesot. Iwwer Kampfpanzer-Liwwerunge vum Typ Leopard gouf et awer nach kee Konsens.

Den neien däitsche Verdeedegungsminister Boris Pistorius: "Der Eindruck, der gelegentlich entstanden ist, es gebe eine geschlossene Koalition und Deutschland stehe im Weg, dieser Eindruck ist falsch. Es gibt viele Alliierte, viele Verbündete, die sagen, wir teilen die Auffassung, die ich heute nach einmal dargelegt habe. Es gibt gute Gründe für die Lieferung, es gibt gute Gründe dagegen. ''

Elo leeft en Inventaire un, wat u Leopard-Panzer bei Arméi an Industrie disponibel ass, fir um Ament, wou et zu engem Accord kënnt, séier liwweren ze kënnen.