Nodeems de Sozialist Luiz Inácio Lula da Silva bei de Presidentielle a Brasilie gewonnen hat, war et viru ronn 2 Wochen zu gréisseren Onroue komm.

An der Haaptstad Brasília hate Supporter vum rietsnationalisteschen Ex-President Bolsonaro den 8. Januar de Kongress, de Presidentepalast an an dat iewescht Geriicht gestiermt a Saache beschiedegt.

Iwwer 2.000 Mënsche waren no den Onroue festgeholl ginn. 600 vun hinne waren allerdéngs schonn den 10. Januar nees fräigelooss ginn. Dat well et sech der Police no bei hinnen ëm al oder krank Mënschen respektiv ëm Mamme mat Kanner gehandelt hätt.

464 sinn elo e Freideg de Moien ënner Oplagen nees fräikomm. Wéi den zoustännege Riichter Alexandre de Moraes ugeuerdent huet, misste si eng elektronesch Foussfessel undoen an dierften net op de soziale Medien aktiv sinn. Et géif staark Indicen dofir ginn, dass si am Kader vun den Onroue Strofdote begaangen hätten. Allerdéngs missten nach alleguerten d'Beweiser gesammelt ginn.