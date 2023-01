Bei Protester géint d'Presidentin Dina Boluarte ass et am Peru op en Neits zu gewaltsamen Ausernanersetzungen tëscht den Demonstranten an der Police komm.

An der Haaptstad Lima gouf e Freideg nees Tréinegas agesat. Ronn 11.800 Polizisten waren am Asaz. Zanter Dezember kënnt dat südamerikanescht Land jo net zur Rou. Dosende Mënsche sinn och schonn ëm d‘Liewen komm. An der Stad Arequipa am Süde vum Land hunn d'Demonstrante versicht de Flughafen ze stiermen an zu Desaguadero op der Grenz mat Bolivien hunn e Policekommissariat an e Büro vun der peruanescher Douane gebrannt. An der Géigend vu Machu Pichu am Süde vum Land, géifen iwwerdeems 417 Mënschen, déi mam Zuch ënnerwee sinn, wéinst de Protester festhänken. Ënnert hinne solle sech och 300 auslännesch Touriste befannen. Déi peruanesch Regierung huet antëscht den Ausnamezoustand fir eng Partie Regiounen erkläert.